Commissaris Johan Berckmans nieuwe ad-interim korpschef politiezone Brussel-West SHVM

25 september 2019

09u13 1 Brussel Na het vertrek van Jacques Gorteman, die sinds april 2018 korpschef was voor de zone Brussel-West, werd maandag door de politieraad beslist om Johan Berckmans, woordvoerder van de zone en commissaris, aan te stellen als de nieuwe korpschef.

Berckmans doet zijn intrede als korpschef vanaf 1 oktober van dit jaar. “Ondertussen is er wel al een procedure geopend om een nieuwe korpschef aan te stellen”, reageert Berckmans. “Tot 9 oktober kunnen kandidaten zich aanbieden voor de functie. Vanaf 10 oktober zal de selectiecommissie interviews afnemen. We hopen dat we in maart of april 2020 een nieuwe korpschef hebben.”

Realisaties

Volgens Berckmans zitten er in zijn periode als korpschef niet veel specifieke realisaties aan te komen. “Maar ik maak wel werk van een personeelsplan. Ook wil ik me wat meer focussen op de budgetten. Echt structurele veranderingen zullen er onder mijn mandaat dus niet gebeuren. Dat laten we over aan de nieuwe korpschef.”