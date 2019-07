Commissaris daagt advocaat voor rechter WHW

11 juli 2019

16u10 0 Brussel Politiecommissaris Pierre Vandersmissen heeft de voormalige voorzitter van de Franstalige Mensenrechtenliga rechtstreeks gedagvaard voor de correctionele rechtbank van Brussel.

Advocaat en mensenrechtenactivist Alexis Deswaef is het onderwerp van de klacht van Vandersmissen. Hij moet zich nu verantwoorden voor intimidatie en minachting in de periode van 2008 tot 2016. “De commissaris beweert dat Alexis Deswaef hem tijdens een inbreukperiode van meer dan acht jaar heeft belaagd en beledigd. Het gaat echter over verklaringen die Alexis Deswaef deed in de hoedanigheid van advocaat of voorzitter van de Liga, vooral tijdens interviews in verschillende media. Deze feiten behoren tot zijn meest elementaire vrijheid van meningsuiting, en vallen onder geen enkele voorwaarde onder het strafrecht”, klinkt het bij de Mensenrechtenliga.

‘Intimidatie’

Deswaef zelf bevestigt dat hij de rechtstreekse dagvaarding dinsdag thuis heeft ontvangen, maar wil geen commentaar geven om de sereniteit van de juridische debatten die binnenkort plaatsvinden te bewaren. De zaak wordt op 11 september gepleit. “De reactie van meneer Vandersmissen komt merkwaardig genoeg op het moment dat de gerechtelijke autoriteiten een aantal aanvullende onderzoeksdaden hebben bevolen in het kader van de klacht die meneer Deswaef zelf had ingediend voor zijn willekeurige arrestatie op 2 april 2016", zegt de Mensenrechtenliga nog, die de strafprocedure intimidatie noemt.