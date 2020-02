Comic Con-beurs groot succes: Bekende acteurs lokken veel volk Robby Dierickx

23 februari 2020

08u52 2 Brussel In Tour & Taxis in Brussel vond dit weekend de vijfde editie van de Comic Con-beurs plaats. Bekende acteurs van onder meer Star Wars, The Power Rangers en Game of Thrones lokten heel wat volk naar de hoofdstad. Ook vandaag kunnen fans van fantasy en sciencefiction er terecht.

Traditiegetrouw zakken heel wat bezoekers in cosplay – verkleed als hun favoriet fictief personage – naar de beurs af. Onder anderen The Joker uit de Batman-films en Kapitein Phasma uit de Star Wars-reeks tekenden zaterdag present. Een heel weekend lang staan allerlei workshops en wedstrijden op het programma.

Daarnaast kunnen bezoekers er acteurs van verschillende fantasy- en sciencefictionfilms in levenden lijve ontmoeten. Zo brengen Holly Marie Combs van Charmed, Khary Payton van The Walking Dead, Carice Van Houten van Game Of Thrones en verschillende acteurs van The Power Rangers een bezoekje aan de beurs in Tour & Taxis.

Vandaag zijn de deuren van de Comic Con-beurs open van 10 tot 17 uur.