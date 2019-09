Colruyt-medewerker verduistert tot vier keer toe goederen WHW

04 september 2019

09u45 0 Brussel Een man die zijn werkgever, Colruyt, herhaaldelijk bestolen had, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden met uitstel. De beklaagde had paletten goederen die niet voor hem bestemd waren, in zijn vrachtwagen geladen en vervolgens doorverkocht.

Het waren andere Colruyt-werknemers die in de loop van de maand mei 2018 de diefstallen opmerkten. Verschillende paletten met goederen verdwenen immers uit de magazijnen van het warenhuis zonder dat iemand van iets leek te weten. Bij het bekijken van de bewakingsbeelden van het magazijn bleek al snel wat er aan de had was: één van de vrachtwagenchauffeurs, B.V, laadde niet alleen de paletten in die voor zijn vrachtwagen bestemd waren, maar ook een resem andere paletten. Uit de camerabeelden bleek dat de man dat tot viermaal toe had gedaan.Toen hij geconfronteerd werd met die beelden, gaf B.V. de feiten toe. Tijdens zijn verhoor bij de politie verklaarde hij dat hij uit geldnood had gehandeld. Voor zijn proces op de correctionele rechtbank kwam hij niet opdagen, zodat hij bij verstek werd veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel.