Colruyt-medewerker steelt 2 iPhones: werkstraf gevorderd Wouter Hertogs

28 september 2020

16u46 0 Brussel Een 32-jarige man uit Jette heeft verzet aangetekend tegen zijn veroordeling tot zes maanden cel voor loondiefstal. De man ging aan de haal met twee iPhones die in het magazijn van het Colruyt-filiaal waar hij werkte lagen.

De man kon zich niet bedwingen toen hij twee iPhones in de bergruimte zal liggen. Hij stak ze in zijn jaszak en nam ze mee naar huis. Camerabeelden verraadden hem en hij werd op staande voet ontslagen na tien jaar dienst. Enkele weken geleden ging hij bij de politie aangifte doen nadat zijn portefeuille verdwenen was. Hierbij maakte een agent er hem attent op dat hij recent bij verstek zes maanden cel had gekregen voor de loondiefstal. Hierop tekende hij verzet aan. “Mijn cliënt heeft een zwak moment gekend. Daarom lijkt de opschorting ons gepast in deze”, aldus zijn advocaat. Het parket kon zich hier niet in vinden en vorderde een werkstraf. Uitspraak op 26 oktober.