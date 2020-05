Colruyt investeert in Brusselse start-up die krekels op menu wil zetten



JCV

12 mei 2020

16u57 0 Brussel De Brusselse start-up Kriket heeft de Colruytgroep aan boord gehaald als investeerder. Kriket verwerkt krekels tot voedsel in de gelijknamige reep.

De Colruytgroep wordt een minderheidsaandeelhouder in Kriket en moet zo helpen bij de verder uitbreiding van de activiteiten. Het bedrijf werd in 2018 in Brussel opgericht door broer en zus Michiel en Anneleen Van Meervenne na een succesvolle crowdfundingcampagne van meer dan 13.000 euro. Momenteel biedt het bedrijf drie repen aan op basis van krekelmeel. Die zijn te koop in verschillende Belgische winkels.

Oprichter Michiel Van Meervenne is ervan overtuigd dat krekels binnen enkele jaren tijd deel zullen uitmaken van onze dagelijkse kost: “Tijdens ons eerste jaar hebben we gemerkt dat heel wat consumenten openstaan voor het eten van insecten”, zegt hij. “Nu is het onze ambitie om een versnelling hoger te schakelen en krekels op het menu te krijgen in heel Europa. Krekels zijn lekker, zijn in verschillende opzichten voedzamer dan vlees en vis en hebben een voetafdruk gelijkaardig aan plantaardige eiwitten.

Momenteel werkt Kriket bijvoorbeeld aan ontbijtgranen op basis van krekelmeel. Naast uitbreiding binnen België wil Kriket zijn producten ook introduceren in andere Europese landen.