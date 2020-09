Collega (48) opgepakt voor doodslag op garagist (58) Stephanie Romans

25 september 2020

15u38 1 Brussel Het Brussels parket bevestigt dat een verdachte is opgepakt Het Brussels parket bevestigt dat een verdachte is opgepakt die donderdag een Ukkelse garagist (58) doodstak . “Uit onderzoek blijkt dat het slachtoffer meerdere keren met een puntig voorwerp in de borst werd gestoken.”

De feiten vonden donderdag rond het middaguur plaats in garage ‘Vilain' aan de Sint-Jobsesteenweg in Ukkel. Getuigen hoorden tumult en toen ze op het lawaai afgingen, troffen ze het 58-jarige slachtoffer levenloos aan, met steekwonden in de borst. Volgens verschillende media stak een collega de garagist in het hart met een schaar.

De reden van de ruzie tussen de twee garagisten, is onbekend: “De verklaringen van de verdachte brengen voorlopig weinig duidelijkheid”, zegt parketwoordvoerder Denis Goeman. “Hij moet wel nog verhoord worden door de onderzoeksrechter.”