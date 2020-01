Collecto neemt extra maatregelen na getuigenissen over seksueel misbruik ULB-studentes: “Qua beveiliging kan het niet veilig genoeg zijn” SHVM

08 januari 2020

14u57 0 Brussel Collecto, een dienst van taxibedrijf Taxi Verts, heeft beslist om extra maatregelen te nemen in verband met de veiligheid van de klantendienst. Dat doet ze na klachten van ULB-studenten over seksueel misbruik begin november.

Twee studentes beschreven in november op de Facebookpagina ‘ULB-confessions’ hoe ze werden aangerand en ontvoerd door taxichauffeurs van Collecto. Een van hen getuigde dat ze werd meegenomen door iemand die zich voordeed als taxichauffeur. Hij beweerde dat hij haar naar huis zou brengen, maar ontvoerde, verwondde en verkrachtte haar. Het bericht werd zo’n 2.000 keer gedeeld. De man werd enkele dagen later opgepakt.

Een andere studente werd eveneens ontvoerd. Volgens haar werd ze meegenomen door een valse taxi naar Ter Kamerenbos en werd ze vervolgens opgewacht door een man. De studente kon net op tijd vluchten.

Maatregelen

Naar aanleiding van de gebeurtenissen, zal Collecto nu extra maatregelen nemen om het gebruik van de taxidienst veiliger te maken. “Maar Collecto is nu ook al een beveiligde dienst”, onderlijnt directeur Jean-Michel Courtoy van Taxi Verts. “Alle ritten worden opgevolgd door onze centrale. We weten dus wie op elk moment waar rijdt dankzij ons tracking systeem. Maar het kan nooit veilig genoeg zijn uiteraard. Daarom worden er extra maatregelen genomen.”

Nummerplaat en identificatienummer ingeven in app

De taxidienst heeft de afgelopen weken gecommuniceerd met verschillende studentenkringen. “Zo werd er besproken hoe een taxi van Collecto herkend kan worden en hoe de dienst precies werkt.” Ook zal de taxidienst een stap verder gaan in het gebruik van de applicatie. De klant kan in de toekomst de nummerplaat en het identificatienummer van de wagen toevoegen in de app en zo meer informatie verkrijgen over de bestuurder. Verder zal de signalisatie van de taxi nog zichtbaarder gemaakt worden. Een laatste initiatief, iets wat getest zal worden met studentenkringen, is om tijdens evenementen, een van de drukste momenten voor de dienst, extra controles te voorzien op plaatsen waar studenten staan te wachten.