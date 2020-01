Collectieve staking in gevangenissen van Leuven, Brussel en Wortel SHVM

29 januari 2020

12u05 0 Brussel In de gevangenissen in Leuven, Brussel en Wortel wordt de stakingsactie ook vandaag nog verder gezet. In Brussel wordt er gestaakt in de gevangenissen van Vorst, Sint-Gillis en Berkendael. Volgens het ACV bestaat de kans erin dat zowel donderdag en vrijdag ook nog gestaakt zal worden.

Woensdagochtend daagde zo’n 34,6 procent van de totale personeelsbezetting op in de gevangenis van Sint-Gillis. In Berkendael gaat het om 28,6 procent en in Vorst ging 28,2 procent aan de slag. In totaal is er vandaag 10 procent meer personeel aan het werk in Brussel.

In Wortel is 62 procent van het personeel dat normaal zou moeten werken aan de slag. De collectieve stakingsacties duren nog tot 22 uur vanavond. Volgens het gevangeniswezen zou de impact het grootste zijn in Leuven-Centraal, waar er sprake is van een kleine 15 procent van de normale bezetting.

Douches en maaltijden

In de gevangenissen van Antwerpen, Hasselt, Hoogstraten en Merksplas zijn er individuele stakers. In Hasselt is 93 procent van de normale bezetting op post, in Hoogstraten 75 procent, en in Merksplas 41 procent. “De gedetineerden zijn er overgeleverd aan de onvoorspelbaarheid van de aard en intensiteit van de acties”, zegt Kathleen Van de Vijver, de woordvoerster van het gevangeniswezen. “Meermaals per dag moet de afweging worden gemaakt of douches mogelijk zijn, hoe het zit met de maaltijden, de wandeling, bezoek van familie en kennissen, overleg met de advocaat, enzovoort.”

De gevolgen zijn volgens Van de Vijver ook groot op de tewerkstelling van gedetineerden. “Van de ongeveer 10.500 gedetineerden zijn er meer dan 2.000 gedetineerden die werken in de werkplaatsen voor zowel privé-aannemers als de overheid, maar dat valt stil. Daardoor riskeert het gevangeniswezen contracten te verliezen, en de gedetineerden dus hun werk.”

Woensdagochtend vond er overleg plaats tussen de vakbonden en minister van Justitie Koen Geens (CD&V), maar dat bracht voorlopig nog niets op. Volgens het ACV zal er ook op donderdag en vrijdag nog gestaakt worden.