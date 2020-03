Collectief voor sekswerkers vraagt dringend om steun voor sekswerkers in nood: “Hoe slechter de financiële situatie van sekswerkers, hoe meer risico’s ze nemen om te kunnen overleven” SHVM

17 maart 2020

14u29 10 Brussel Heel wat bedrijven en werknemers zitten met de handen in het haar na de verstrengde maatregelen die de regering doorvoerde omtrent het coronavirus. Heel wat zaken moeten sluiten en vrezen een enorm verlies aan inkomsten. Maar wat met de sekswerkers in ons land? “Hoe zij de komende weken of maanden zullen doorkomen, is nog een raadsel”, klinkt het bij Utsopi, een collectief gevestigd in Brussel dat zich inzet voor de rechten van sekswerkers. De organisatie vraagt dan ook overleg met de overheden over onder andere de kwestie van dubbele huur voor sekswerkers die achter ramen werken.

Het sluiten van winkels en openbare gelegenheden betekent voor velen een streep door de rekening. Ook voor de sekswerkers in ons land, een vaak vergeten groep in onze maatschappij. En dat beseft de Belgische vereniging voor en door sekswerkers Utsopi maar al te goed. “Na Brussel-Noord en het Gentse Glazen Straatje afgelopen vrijdagavond, kreeg ook het Schipperskwartier maandag het bevel om te sluiten. Wij vragen de verschillende overheden van ons land om steun voor sekswerkers”, klinkt het.

Utsopi benadrukt wel dat ze akkoord gaat met de maatregelen die getroffen werden om het coronavirus te bedwingen. “Maar tegelijk vragen we aandacht voor de sociale ellende die het sluitingsbevel veroorzaakt, hoe nodig dat bevel ook is. Het is door toedoen van de wetgeving dat niemand weet of sekswerkers in aanmerking zullen komen voor steun. De uitbating van sekswerk is volgens de letter van de wet nog steeds verboden, maar wordt gedoogd. Gemeenten en steden kunnen zelf kiezen wat ze door de vingers zien en welke regels gelden in de raambuurten.”

Niet verzekerd

Zwartwerk wordt gedoogd in Antwerpen, waardoor sommige sekswerkers niet of amper sociaal verzekerd zijn en sommigen geen ziektekostenverzekering hebben. In Gent zijn alle sekswerkers ingeschreven als horecapersoneel, maar met het weinige loon dat op hun loonbrief aangegeven is, kan vaak geen aanspraak gedaan worden op de sociale zekerheid. “Hoe zij de komende weken en maanden zullen doorkomen is voor iedereen een raadsel”, aldus Utsopi. De organisatie vraagt een overleg met de overheden omtrent de kwestie van dubbele huur (privé en professioneel) voor sekswerkers die achter de ramen werken.

Bars moeten in het hele land dicht, maar niet overal is dat het geval voor privéhuizen met erotische inslag. Het is onduidelijkheid troef. Maar net als in andere sectoren zullen ook hier zware financiële gevolgen zijn. Utsopi

Onduidelijk

De problemen beperken zich volgens Utsopi niet tot de raambuurten van ons land. “Binnen Antwerpen moet elke zaak dicht waar sekswerk plaatsvindt. Ook massagesalons. Tenzij die zich buiten Antwerpen bevinden, want dan vallen ze onder dezelfde regels als kapperszaken. Bars moeten in het hele land dicht, maar niet overal is dat het geval voor privéhuizen met erotische inslag. Het is onduidelijkheid troef. Maar net als in andere sectoren zullen ook hier zware financiële gevolgen zijn.”

En wat met de meest kwetsbare sekswerkers, namelijk degenen die niet kunnen terugvallen op een netwerk van vrienden of familie? “Verschillende van hen komen binnenkort op straat te staan.”

Hoe slechter de financiële situatie van sekswerkers, hoe meer risico’s ze nemen om te kunnen overleven. Geweld op sekswerkers en infecties komen vaker voor wanneer de zaken slecht gaan. Utsopi

Budget

Utsopi vraagt om bovenstaande redenen naar steunmaatregelen van de federale en regionale overheden voor sekswerkers. “Als sekswerkersvereniging gaan wij graag het gesprek hierover aan met de steden en gemeenten van ons land. Utsopi verwijst naar Amsterdam, waar sekswerkers in gesprek met het gemeentebestuur over de financiële gevolgen van de verplichte sluiting. De stad Amsterdam heeft een budget voor uitstapprojecten dat gebruikt zou kunnen worden voor deze tijdelijke stop. In België bestaat zo’n budget niet, ook al worden er gemeentelijke taksen betaald voor de ramen.”

Meer risico’s nemen

“Steun aan sekswerkers is van het grootste belang voor de gezondheid. Hoe slechter de financiële situatie van sekswerkers, hoe meer risico’s ze nemen om te kunnen overleven. Geweld op sekswerkers en infecties komen vaker voor wanneer de zaken slecht gaan. Verschillende van onze leden die uit voorzorg stopten met werken getuigen dat klanten fors meer beginnen bieden. Sekswerkers die geen andere bron van inkomsten hebben, geen alternatief hebben, kunnen niet weigeren”, besluit Utsopi.