Collectief See U opent eerste velodroom in 50 jaar SZM

23 mei 2019

16u53 0 Brussel De oude Fritz Toussaintkazerne in Elsene is al een eeuw niet in gebruik. Daar bracht See U verandering in. Samen met Bruno Herzeele, Elke Thuy, architectencollectief Dallas en Hors Catégorie herdachten ze de binnenkoer van de kazerne en maakten er, naar aanleiding van de Grand Départ van de Tour de France, een multifunctionele velodroom van. Vanaf 1 juni kan je de kunstinstallatie berijden.

Als er een missverkiezing zou zijn voor vervoersmiddelen, dan zou dit jaar de fiets met de kroon gaan lopen. Dat is niet toevallig, want Brussel is dit jaar het decor van de Grand Départ van de legendarische Tour de France. Overal in de stad zijn er al heel wat artistieke installaties die dat bevestigen. Underdog is hoogstwaarschijnlijk de velodroom die collectief See U bouwt op de binnenkoer van een oude kazerne in Elsene. Maar deze is niet gebouwd om na de heisa van de Tour weer af te breken, de installatie moet bovenal een ontmoetingsplek worden voor de Brusselaar.

Kruisbestuiving

See U is het project van tijdelijke bezetting in de voormalige Fritz Toussaintkazerne in Elsene. De site van 25.000 m2 biedt onderdak aan verschillende organisaties die in het teken staan van cultuur, onderwijs, duurzaamheid en innovatie. Met de Tour de France in zicht riep See U de hulp in van Bruno Herzeele en Elke Thuy, twee kunstenaars die al een gelijkaardige velodroom bouwden in Kortrijk en Antwerpen. Zij riepen op hun beurt de hulp in van het Brusselse architectencollectief Dallas en de fietsliefhebbers van Hors Catégorie. De kruisbestuiving tussen deze collectieven resulteerde in een organische velodroom die de spotlights steelt van de strikte en lineaire oude kazerne.

Duurzaam en multifunctioneel

Hoewel See U een tijdelijke bezetting is en ze over twee jaar de kazerne moeten verlaten om plaats te maken voor de nieuwe campussen van VUB/ULB, bedachten de kunstenaars de artistieke installatie als een langdurig project. Het hout dat ze gebruiken kan tien jaar buiten staan. De houten planken zijn ook verticaal gebouwd zodat ze herbruikt kunnen worden bij de renovatie van de kazerne. Het is ook geen installatie die puur gericht is op de Tour de France. Je kan op de piste natuurlijk wel rijden, maar andere activiteiten zijn oneindig. Zo gaat de velodroom ook dienen voor open-airs, openlucht cinema’s, koersen, fuiven en nog veel meer. “Het is een artistieke installatie boven een velodroom”, zegt Herzeele. “Nadat we klaar zijn met de bouw is het ook een installatie vóór de mensen en niet meer van ons.”

Bruno Herzeele, Elke Thuy, architectencollectief Dallas en Hors Catégorie bouwden 15 dagen minutieus aan de velodroom. Met 40 ton hout en 20.000 schroeven achter de rug, is de installatie bijna klaar. De openingsweekend is op 1 en 2 juni.