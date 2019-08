Collectief Bruxsel’air organiseert after work op de Wetstraat SZM

21 augustus 2019

11u31 0 Brussel Een apero drinken op de Wetstraat? Dat is wat Bruxsel’air, donderdag vanaf 18 uur mogelijk maakt. Zo maar een after work is het wel niet, want de organisatie wil daarmee vooral de nieuwe regering aanzetten om maatregelen te nemen voor schone lucht.

Symbolisch organiseert Bruxsel’air samen met Critical Mass en fietsersbond Gracq een after work op een van de meest vervuilde straten van Brussel, de Wetstraat. Daarnaast wordt het evenement ook georganiseerd aan de kant van Schuman, ter hoogte van de brug over de Etterbeekse steenweg, die gesloten is door werken. Die locatie is tegenover de gebouwen van de Europese Commissie, die de luchtkwaliteit in Brussel al meermaals bekritiseerde.

Met dit evenement wil de organisatie de nieuwe ministers uitnodigen voor een drankje en om met hen te praten over de verbetering van de luchtkwaliteit in Brussel, dankzij, onder andere, de aanleg van voet- en fietspaden en meer groene ruimtes.