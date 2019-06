Collectief 1030/0 vraagt extra acties na nieuw ongeval: “Durf aan plaats van Koning wagen te raken” JCV

13 juni 2019

17u40 0 Brussel Schaarbeek werd donderdagmorgen nog maar eens opgeschrikt door een zwaar ongeval. Op de kruising tussen de Waelhemstraat en de Helmetsesteenweg werd een 14-jarig meisje aangereden. Ze verkeerde even in levensgevaar, maar is ondertussen aan de beterhand. “Er zijn meer controles en een betere infrastructuur nodig”, zeggen actievoerders.

Het ongeval gebeurde toen het meisje donderdag rond 8 uur de straat overstak. Ze werd daarbij aangereden door een personenwagen, de chauffeur ging er na de aanrijding vandoor en is nog niet gevonden. Het meisje werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Haar toestand is intussen stabiel en ze is buiten levensgevaar.

Extra zwaar

Voor het collectief 1030/0, dat ijvert voor een veiliger verkeer in Schaarbeek, is het ongeval een nieuws klap. “Eind mei werd op de Helmetsesteenweg ook al een 3-jarige aangereden op het zebrapad”, zegt Eva Kongs van het collectief, die zelf ook in de Helmetwijk woont. “Dat is dus al het tweede ongeval op dezelfde weg op twee weken tijd. Dat maakt het ook voor mij extra zwaar. Ik ga elke ochtend met mijn kinderen naar school, door de wijk. Schaarbeek is een heel jonge gemeente met veel kinderen. Je merkt dan ook dat het de ouders hier heel hoog zit, dat ze er genoeg van hebben.”

Het kruispunt waar het ongeval gebeurde, staat bekend als een gevaarlijk punt. Het is er erg makkelijk om er met de wagen hoge snelheden te halen. “Het straffe is dat het kruispunt amper twee jaar geleden nog heraangelegd is”, zegt Kongs. “Maar nergens op dat kruispunt zie je dat er daarbij gedacht werd aan de actieve weggebruiker. Er ligt geen afgescheiden fietspad bijvoorbeeld.”

Extra maatregelen nodig

Infrastructuur blijft een ander zwak punt in de gemeente. “Er is nog altijd schrik om de plaats van Koning wagen af te pakken als er werken worden uitgevoerd”, zegt Kongs. “Terwijl mensen niet liever willen dan veilig op straat kunnen lopen en hun kinderen naar school brengen. Er zijn al wel enkele zaken gebeurd. De gemeente heeft bijvoorbeeld toegestaan om de situatie op de Lambermontlaan, waar ook vaak ongevallen gebeuren, te veranderen. De weg zou daar versmald worden zodat je er niet meer zo snel kan rijden. Begin dit jaar werden daar nog een oma en haar twee kleinkinderen zwaar geraakt. Die werken zijn echter nog niet begonnen.”

De situatie in Schaarbeek draait langzaam maar zeker bij, maar voor de actievoerders mag er nog veel meer gebeuren. “We zijn lang een van de slechtste leerlingen van de klas geweest als het ging om controles”, zegt Kongs. “Dat betert nu wel, maar sommige steden in Vlaanderen doen het nog altijd veel beter. Onder meer door onze druk is het grootste deel van Schaarbeek nu een zone 30. Sommige mensen zeggen dan ‘Wat zal dat uithalen?’, maar je ziet wel degelijk dat daardoor de gemiddelde snelheid naar beneden gaat. Er kan echter nog veel meer gebeuren. Daarvoor zullen we blijven strijden.”