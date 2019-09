Coca-Cola Anderlecht krijgt vergunning voor 2000 zonnepannelen SVHM

14 september 2019

10u03

Bron: Bruzz 2 Anderlecht Frisdrankfabrikant Coca-Cola heeft een vergunning gekregen voor de installatie van 2.000 zonnepanelen op een veldje achter het hoofdgebouw in Anderlecht. Hierdoor stijgt het aandeel groene stroom van 6 naar 12 procent.

Het Hoofdkwartier in Anderlecht huisvest niet alleen kantoren maar ook het tweede grootste Research & Development-lab van Coca-Cola wereldwijd. Daarnaast wordt er gebotteld en is er een pilootfabriek, om nieuw ontwikkelde drankjes op kleine schaal te produceren en te testen.

Zo’n 12 procent van de daartoe benodigde stroom zal na de installatie van de 2.000 extra zonnepanelen groen zijn. Coca-Cola heeft nu al zonnepanelen op het dak en de garage, goed voor 6 procent van de stroomdekking. Het gaat dus om een verdubbeling van het aandeel groene stroom.

Weigering

De aanvraag werd in eerste instantie geweigerd door de gemeente Anderlecht, maar is donderdag in beroep dan toch goedgekeurd door de Brusselse regering. Onder meer de inpassing in de milieudoelstelling van het Gewest en de aanplanting van een beukenhaag, die de panelen aan het zicht onttrekt, speelden mee in de beslissing.

Maar de gemeente weigerde vooral omdat het perceel niet bestemd is voor zonnepanelen maar voor semi-industriële activiteiten. Coca-Cola verzekerde het Gewest echter dat het om een flexibele plaatsing gaat, die bij uitbreiding kunnen worden weggenomen. Waarna de vergunning werd afgeleverd.

“Ecologie is absoluut belangrijk voor ons”, klinkt het bij Coca-Cola, dat nog niet op de hoogte was van de beslissing. “Naast onze eigen waterzuivering zijn deze extra zonnepanelen een hulp om ons kantoor zo ecologisch mogelijk te maken.”