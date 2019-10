Clovislaan afgesloten door werken aan spoortunnel JCV

14 oktober 2019

13u55 0 Brussel Infrabel start maandag met werken aan de spoortunnel onder de Clovislaan, het Ambiorixplein en de Karel De Grotelaan. De spoorbeheerder moet daar de dakplaten vervangen omdat die op het einde van hun levensduur zitten. Het spoorverkeer wordt gedurende acht weekends onderbroken.

Infrabel waarschuwt voor extra werfverkeer in de omliggende straten en voor overlast door trillingen en geluidshinder. “Als deze noodzakelijke werken niet worden uitgevoerd, kunnen er stabiliteitsproblemen ontstaan en zou het wegverkeer in de bovenliggende straten op termijn kunnen gesperd worden”, zo laat Infrabel weten.

Tegen 14 april 2020 moeten de werken aan de nieuwe dakplaat klaar zijn. Naast de nieuwe dakplaat worden er ook twee nieuwe nooduitgangen gebouwd. Die werken zullen tot eind 2020 duren.

Gedurende de hele periode van de werken zal de Clovislaan niet toegankelijk zijn voor het gemotoriseerde wegverkeer en het openbaar vervoer. De straat blijft wel toegankelijk voor voetgangers. In samenspraak met de stad Brussel en de politie zijn er lokale omleidingen voorzien. Het treinverkeer is tussen 16 november en 13 april van volgend jaar gedurende acht weekends onderbroken. Alle informatie daarover is te vinden op de website van Infrabel.