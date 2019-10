Close verbiedt alcohol rond Beurs na middernacht: wie toch drinkt, riskeert boete tot 350 euro Burgemeester verzekert: “Repressieve maatregel gaat gepaard met preventie” HAA

15 oktober 2019

06u20

Bron: Belga 0 Brussel Met een gericht alcoholverbod scherpt de Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) zijn veiligheids­beleid aan. Dat zegt hij in een interview in De Standaard en Le Soir. "Als mensen, en zeker vrouwen, zich niet op hun gemak voelen in het centrum, dan móéten we daar iets aan doen", klinkt het.

Close krijgt dagelijks klachten over de voetgangerszone rond de Beurs. Om het stijgende onveiligheidsgevoel te keren, voert de burgemeester nu een alcoholverbod in. Wie na ­middernacht alcohol drinkt op straat, riskeert een administratieve boete die kan oplopen tot 350 euro. De politie zal stelselmatig controleren en de drank in beslag ­nemen.

Een streng lik-op-stukbeleid is voor socialisten altijd moeilijk om te verkopen, maar erger nog dan een repressieve aanpak is helemaal géén aanpak, stelt de burgemeester. Hij verzekert dat zijn repressieve maatregel gepaard gaat met preventie. Samen met het OCMW en de hulpverlening wordt een tandje bijgestoken in het ­bereiken en begeleiden van de amokmakers in kwestie.



"Het probleem is dat het vaak om mensen gaat die al jaren illegaal in België verblijven. We hebben te weinig grip op hen. Vandaar mijn oproep aan de minister van Binnenlandse Zaken en de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ): geef ze een verblijfs­docu­ment of zet ze uit. Maar beslis. Dat verwachten de mensen van ons. De huidige grijze zone is niet vol te houden", klinkt het nog.