Close krijgt nu ook tegenwind over Anderlechtmandaat van eigen meerderheid: “Niet ethisch”



JCV

16 januari 2020

16u53

Bron: Belga, eigen berichtgeving 1 Brussel Dat Brussels burgemeester Philippe Close (PS) bestuurder wordt bij RSC Anderlecht is “onethisch”. Dat zegt zijn coalitiegenoot en eerste schepen Benoît Hellings (Ecolo). “Dit is niet in overeenstemming met het regeerakkoord.”

De zoveelste reorganisatie van voetbalclub RSC Anderlecht ging ook gepaard met de intrede van Brussels burgemeester Philippe Close (PS) als onafhankelijk bestuurder bij de club. “Hij zal als onafhankelijke in de Raad van Bestuur van RSCA zetelen en is hiervoor niet betaald”, verklaarde zijn woordvoerster Maïté Van Rampelbergh daarover. Met zijn mandaat wil Close onder meer Brussel verder internationaal op de kaart zetten. Voetbal leeft ook binnen de Brusselse wijken en Close wil ook die link versterken.

Dat er eerder al plannen waren om een nieuw stadion te plaatse op grondgebied van de Stad, daar gaat Close niet meteen op in. “Hoewel de stad Brussel en Anderlecht andere gemeentes zijn, kan de samenwerking versterken interessant zijn voor de internationale uitstraling van beide”, zei Van Rampelbergh.

De demarche van Close schiet echter in het verkeerde keelgat bij coalitiepartner Ecolo. “De beslissing van Philippe Close is genomen zonder dat wij op de hoogte waren”, zegt eerste schepen Benoit Hellings (Ecolo), bevoegd voor Sport, daarover in Le Soir. “Ik betreur ze om twee redenen. Ten eerste kan ze de indruk van belangenvermenging geven. Dit stemt niet overeen met ons akkoord over mandaten en cumuls. Ten tweede kan kan het lijken alsof we terugkomen op het idee om geen clubs een plaats te geven in het Koning Boudewijnstadion. Het meerderheidsakkoord is daar heel duidelijk over: dat kan niet.”

Verbaasd

Close had eerder al tegenwind gekregen voor zijn beslissing, maar dan vooral van op de oppositiebanken. “Ik ben verbaasd om te zien dat burgemeester van de stad Brussel plots in een privébedrijf als RSC Anderlecht stapt”, zei Brussels gemeenteraadslid voor CD&V, Bianca Debaets, al. “Laat ons vooral hopen dat dat in bepaalde dossiers – zoals het stadiondossier, subsidies, huurgelden enzovoort – niet voor belangenvermenging zorgt.”

Nog forsere kritiek was er van N-VA. “Dit is op zijn minst opmerkelijk, want de Brusselse politiek staat er helaas niet om bekend om dossiers onafhankelijk en bekwaam te beheren”, zegt Brussels gemeenteraadslid Mathias Vanden Borre. Integendeel. “Denk maar aan het faliekant mislukte Eurostadiondossier, waarbij zowat de hele Brusselse politieke klasse met de billen bloot ging door grootheidswaanzin, achterkamerpolitiek en schimmige besluitvorming.”