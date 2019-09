Clerfayt bereid met ambtenarenbonden te praten, maar wijst op budgettaire grenzen SZM

16 september 2019

15u15

Bron: Belga 0 Brussel Brussels minister van Lokale besturen Bernard Clerfayt (DéFI) is bereid met de ambtenarenvakbonden te praten, maar wijst erop dat de budgettaire ruimte van zowel de lokale besturen als het gewest beperkt is. Dat antwoordde hij maandag in het Brussels Parlement op vragen van Jan Busselen (PVDA) en David Leisterh (MR) over de aangekondigde acties in de lokale administraties en de Iris-ziekenhuizen.

De minister zei dat hij nog geen vraag van de vakbonden gekregen had, maar dat hij zeker met hen rond de tafel wil gaan zitten. “Want hun eisen zijn legitiem. Er is een loonkloof met de collega’s in de Vlaamse en Waalse lokale besturen”, erkende hij.

De minister wees erop dat de regering 35 miljoen euro opzij gezet heeft voor baremieke aanpassingen. Maar hij waarschuwde tegelijk dat gemeenten en OCMW’s de volledige autonomie hebben over hun loonbeleid, waardoor er grote verschillen zijn in onder meer het aantal uren of maaltijdcheques. Over de Iris-ziekenhuizen sprak hij zich niet uit, omdat hij daar niet bevoegd voor is.

Clerfayt zei bereid te zijn om met de gemeenten na te gaan hoe de loonkloof met de andere gewesten verkleind kan worden. Maar de budgettaire marge van de gemeenten en ook van het gewest zijn beperkt, voegde hij er meteen aan toe.