CityGate II wordt een nieuwe duurzame stadswijk in Anderlecht

29 augustus 2019

17u50

Bron: Belga 0 Brussel De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) en citydev.brussels hebben donderdag het winnende project van de nieuwe stadswijk CityGate II in Anderlecht voorgesteld. Het ambitieus project omvat zo’n 75.000 m2 aan sociale en geconventioneerde woningen, schoolinfrastructuur en ruimte voor economische activiteiten.

Het project in de wijk Klein Eiland in Anderlecht valt binnen het bijzonder bestemmingsplan (BBP) Biestebroek en binnen de zone van het Kanaalplan. Op het huidige industrieterrein, tussen het kanaal en de spoorweg, worden 400 woningen gebouwd, waarvan 277 sociale. Daarnaast is er ruimte voor een Franstalige methodeschool “Ecole de Tous” voor 1.250 leerlingen en ongeveer 15.000 m² voor economische activiteiten en parkeerplaatsen. Op vlak van duurzaamheid lieten de laureaten zich inspireren door de principes van prefab, hergebruik en recyclagematerialen.

Het ambitieuze project wil verschillende functies laten samenkomen in een stadswijk die voor een evenwicht zorgt tussen wonen, werken en leren. De functiemix uit zich ook door het verschillend gebruik van de aanwezige faciliteiten doorheen de dag. Zo kan de sportzaal van de school ook na de schooluren gebruikt worden, terwijl de eetzaal tijdelijk omgevormd kan worden tot een feestzaal.

De opdracht werd in de wacht gesleept door een internationaal team dat bestaat uit noAarchitecten, Sergison Bates architects, Korteknie Stuhlmacher Architecten, Aurélie Hachez Architecte, BOOM Landscape, Group D, Détang Engineering, Antea Group, daidalos peutz en Codives, samen de tijdelijke vennootschap SBa/KSA/AHA/noA.

De start van de werken is voorzien voor februari 2022. De bouw zou zo’n drie jaar later, begin 2025, voltooid moeten zijn.