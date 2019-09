City2 steekt in nieuw jasje en krijgt eerste ‘Food Court’ van België JCV

26 september 2019

19u59 0 Brussel Shoppingcentrum City2 heeft zijn renovatie afgerond. De opknapbeurt heeft in totaal 20 maanden geduurd en moet het winkelcentrum klaarmaken voor de toekomst.

Het vernieuwde winkelcentrum werd donderdagavond officieel ingehuldigd. De werken omvatten een herinrichting die de doorstroming van klanten moet verbeteren en een nieuw Atrium, dat voor meer licht in het gebouw moet zorgen.

Nieuw is een centrale ‘Food Court’, genaamd EATS, waar je eten van meer dan 20 verschillende merken kan krijgen, van sushi tot hamburgers van Five Guys. City2 telt meer dan 80 handelszaken en door de vernieuwing zijn er 16 nieuwe merken aangetrokken. Het gaat onder meer om Sostrene Grene, Madame Coco, Only, Jack & Jones, Kruidvat, Hans Anders, Eyes & More, Hairdis, Smizze, Courir en Du Pareil au Même.

Met de inhuldiging zijn de werken aan de binnenkant van het gebouw af. Eigenaar AG Real Estate wil in de toekomst ook de gevels van het gebouw aanpakken, maar wacht daarvoor nog op de juiste vergunningen.