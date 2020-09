Citroën ramt geparkeerde wagens, inzittenden vluchten weg met peuter Stephanie Romans

10 september 2020

16u22 2 Brussel Twee mannen zijn in Ukkel op de vlucht geslagen na een auto-ongeluk. De bestuurder botste ‘s ochtends tegen drie geparkeerde wagens. Getuigen zeggen dat de mannen een kind bij zich hadden.

Het ongeval gebeurde rond 6.30 uur op de Alsembergsesteenweg. Een Citroën met Franse nummerplaten botste daar op drie geparkeerde voertuigen. Zowel de Citroën als een van de geparkeerde voertuigen, een Porsche, raakten daarbij zwaar beschadigd.

Na het ongeval zijn de twee inzittenden te voet weggevlucht. Volgens getuigen hadden de twee jongemannen een kind bij zich van een jaar of twee. Maar in de Citroën zat geen kinderstoeltje. De politie heeft bij ziekenhuizen nagevraagd of er een gewond kind was binnengebracht. Maar dat bleek niet het geval.

De politie heeft de eigenaar van de Citroën intussen geïdentificeerd. Of die persoon in de wagen zat, is nog niet duidelijk. Ook de identiteit van de andere inzittenden is nog niet bekend.