Cipiers schuldig bevonden, maar niet gestraft voor mishandeling ‘kerstman van de jihad’ Wouter Hertogs

14 januari 2020

11u26 4 Brussel Twee cipiers van de gevangenis van Sint-Gillis zijn schuldig bevonden aan het mishandelen van jihadronselaar Khalid Zerkani, alias de ‘kerstman van de jihad’. Ze gooiden hem hardhandig in zijn cel, waardoor hij met zijn hoofd tegen zijn betonnen bank stootte. Ze werden schuldig bevonden, maar kregen geen straf. Een derde cipier werd vrijgesproken.

De 49-jarige Khalid Zerkani is een van de beruchtste jihadi’s van het land. Hij werd in april 2016 door het Brusselse hof van beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar als leider van een terroristische groepering, omdat hij minstens tussen 2012 en 2014 tientallen jonge Belgen had geronseld voor de jihad, en dan vooral voor de gewapende strijd in Syrië. De bekendsten onder die jongeren waren ongetwijfeld Abdelhamid Abaaoud, Chakib Akrouh en Najim Laachraoui, die deel uitmaakten van de terreurcel die de aanslagen in Parijs in november 2015 en in Brussel in maart 2016 pleegde. Volgens het federaal parket was Zerkani, die omwille van zijn grote baard de bijnaam ‘Kerstman van de jihad’ kreeg, de belangrijkste ronselaar in België.

Waterkoker

In januari 2016, meer bepaald op 23 januari, werd Zerkani uit de gevangenis van Aarlen overgebracht naar de gevangenis van Sint-Gillis, maar bij zijn aankomst zou één en ander foutgelopen zijn. Alles begon met een waterkoker. Hij kreeg te horen dat hij die niet mocht meenemen naar zijn cel omdat die defect was en een brandgevaar betekende. Daar werd hij zeer boos om, waarna beslist werd hem over te brengen naar de isoleercel. Dit verliep echter ook niet zonder slaag of stoot omdat hij zich weerspannig opstelde. De gedetineerde liet zich hangen, zodat de cipiers hem naar zijn cel moesten dragen. Bij het binnengaan van zijn cel legden de cipiers hem even neer, waarna ze hem weer ophieven en hem horizontaal, met zijn hoofd eerst, de cel ingooiden, tegen de betonnen bank waarop zijn matras lag. Volgens de cipiers gebeurde dat per ongeluk, maar daar hechtte de rechtbank geen geloof aan.

De rechtbank vond wel dat de redelijke termijn overschreden was omdat de feiten al van 2016 dateerden. De twee cipiers krijgen daarom geen straf. Een derde cipier die enkel getuige was van de feiten, werd door de rechtbank vrijgesproken.