Christian moet na meer dan 20 jaar afscheid nemen van 'zijn' Hotel Metropole: “Het was mijn tweede thuis” JCV

24 april 2020

10u35 0 Brussel Wat hebben Albert Einstein, Dwight Eisenhower en Maurice Béjart gemeen? Alle drie logeerden ze ooit in het legendarische Hotel Metropole in Brussel. Woensdag kwam echter het nieuws dat het legendarische luxehotel meer dan waarschijnlijk dicht gaat. Een zware klap voor het personeel, en zeker voor Christian Goetleven, die al meer dan 20 jaar in het hotel aan de slag was. "Ik ben verliefd geworden op het gebouw."

Het hotel op het de Brouckèreplein overleefde twee wereldoorlogen, maar door de crisis na de aanslagen in Brussel en Parijs waren de reserves uitgeput. Corona gaf het hotel de doodsteek.

Door de sluiting worden 129 jobs bedreigd. Een van die mensen is Christian Goetleven. Hij was al sinds 1999 in het vijfsterrenhotel aan de slag en werkte zich in die tijd op tot technisch directeur. "Voor mij kwam het bericht als een donderslag bij heldere hemel", zegt hij. "Het hotel had het moeilijk na de aanslagen en met de aanleg van de voetgangerszone. De werken voor die laatste hadden voor hinder gezorgd bij de gasten en de mensen op ons terras. We waren hoopvol over de toekomst nu dat allemaal achter de rug was. Niemand had verwacht dat dit zou gebeuren."

Het Hotel Metropole opende de deuren in 1895. Voor die tijd was het een van de modernste luxehotels ter wereld, met nieuwigheden als liften, elektriciteit en centrale verwarming. "Je moet bedenken dat de trams die voor de deur stopten toen nog getrokken werden door paarden", zegt Goetleven. "Dat maakte het wel een uitdaging om er te werken. Maar je merkte dat het gebouw een ziel had. Je kon er de sfeer van de 'Belle Epoque' ruiken. Ik ben er in de loop van de jaren echt verliefd op geworden. Ik heb meegewerkt aan de grondige renovatie van het hotel en ik heb dat aangepakt alsof ik in mijn eigen huis aan de slag was."

Glamour

Naast het prachtige gebouw, stond de Metropole ook bekend om de nodige glamour. Onder zijn gasten mocht het grootheden als Albert Einstein en Dwight Eisenhower rekenen. "Je had wel dat VIP-gevoel", zegt Goetleven. "Er gebeurde elke dag wel iets en in het hotel zijn veel films gedraaid en fotoshoots gehouden. Ik heb bekendheden als Peter Fonda en Maurice Béjart over de vloer zien komen. Van de chansonnier Michel Sardou heb ik zelfs nog een handtekening gekregen."

Familie

Goetleven maakte in totaal net geen 21 dienstjaren vol. "Het was altijd een plezier om te gaan werken door de familiale sfeer", zegt hij. "Het hotel was nog in handen van de familie Bervoets, niet van een internationale groep. Zij waren heel aanspreekbaar en ze hebben alles gedaan om het hotel recht te houden. Ik ben er altijd heel gelukkig geweest. Ik heb dan ook het gevoel dat ik een deel van mijn familie verlies."

Wat de toekomst brengt, is nog niet duidelijk voor Goetleven. "Ik kan me voorstellen dat op dit moment slechts weinig mensen staan springen om een hotel over te nemen", zegt hij. Voor mij ligt het echt als een steen op mijn maag. Ik moet me hier thuis bezig houden, want anders denk ik er te veel over na. Het zal moeilijk worden om me aan te passen aan een nieuwe omgeving. Het hotel was echt een tweede thuis voor mij." (JCV)

