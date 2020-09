Christian Lamouline (cdH) begint morgen als nieuwe burgemeester van Sint-Agatha-Berchem JMBB

02 september 2020

15u12 0 Brussel Christian Lamouline (cdH) begint donderdag aan zijn nieuwe job als burgervader van Sint-Agatha-Berchem. Hij volgt partijgenoot Joël Riguelle op, die al sinds 2003 aan het roer van de gemeente staat.

“Ik heb drie centrale prioriteiten voor mijn termijn als burgemeester", reageert Lamouline. “De gezondheidscrisis verder beheren, zeker in de context van de heropstart van de scholen en in functie van de levenskwaliteit van de mensen. Voorts zijn ook veiligheid, de staat van de openbare ruimte en netheid speerpunten. Tot slot is het tijd om een nieuw ontwikkelingsplan te schrijven voor de gemeente, want het huidige dateert al van twintig jaar geleden. We moeten een nieuw evenwicht vinden tussen mobiliteit, economische zaken en gezondheid”, luidt het.

Vandaag is de laatste dag van Lamouline als secretaris-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Morgen legt hij de eed af bij Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS).