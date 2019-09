Chiro Elsene-Etterbeek trapt met 40 kinderen eerste jaargang af Robby Dierickx

29 september 2019

17u50 0 Brussel Op het Klein-Zwitserlandplein in Elsene zijn zondagmiddag veertig kinderen opgedaagd voor de startdag van Chiro Elsene-Etterbeek. De Brusselse deelgemeenten hadden nog geen Nederlandstalige jeugdbeweging. Tot nu. De Chiro komt om de twee weken op zondag samen.

“Heel wat Nederlandstalige ouders uit Elsene en Etterbeek betreurden dat hun kinderen niet in een jeugdbeweging terecht konden en daarom hoopten de schepencolleges van beide gemeenten om met een Chiro-afdeling te kunnen starten”, zegt Elias Waegeman, één van de zeven leden van de leiding. “Via Chiro Nationaal werd een oproep gelanceerd om een leidingsteam te vormen. Dat is relatief snel gelukt en vandaag (zondag, red.) is het onze officiële startdag. Alle kinderen uit de buurt waren welkom om kennis te maken met de nieuwe jeugdbeweging.”

Ondanks het slechte weer daagden toch veertig kinderen op. Zij zullen om de twee weken kunnen ravotten bij Chiro Elsene-Etterbeek. “Voorlopig vinden de activiteiten nog in en rond een klein lokaal op het Klein Zwitserlandplein in Elsene plaats, maar als we veel leden kunnen strikken, gaan we op zoek naar een grotere locatie”, laat Elias Waegeman nog weten.