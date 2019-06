Chinees familiedrama wint grand prix op BRIFF WHW

30 juni 2019

13u14 0 Brussel Op het Brussels International Film Festival (BRIFF) zijn gisteren de prijzen uitgereikt. Het festival was verspreid over verschillende locaties in onze hoofdstad.

Het Chinese familiedrama “Di Jiu Tian Chang” (So Long My Son) van regisseur Wang Xiaoshuai won er de ‘grand prix’ in de internationale competitie. In de nationale competitie ging de ‘grand prix’ naar het Lets-Belgische drama “Oleg” van regisseur Juris Kursietis en in de ‘Directors’ Week’-competitie (de competitie voor Europese cineasten) ging de ‘grand prix’ naar de documentaire “Animus Animalis” van regisseur Aiste Zegulyt.

Het Brussels International Film Festival (BRIFF) liep van donderdag 20 juni tot en met 29 juni. Verspreid over verschillende locaties in Brussel, gaande van Flagey tot Bozar, konden filmliefhebbers en professionals terecht voor uiteenlopende Belgische en internationale films. Gisteravond werden de prijzen van het festival uitgereikt. In de internationale categorie werden naast een ‘grand prix’ ook nog een prijs van de jury en een publieksprijs uitgereikt. Het speelfilmdebuut van regisseur Richard Billigham, “Ray & Liz”, kreeg de prijs van de jury. De publieksprijs was voor “Shooting the Mafia”, een documentaire van Kim Longinotto over fotografe Letizia Battaglia. Ook in de nationale competitie was er een aparte publieksprijs. Die ging naar “Good Favour”, een Iers-Belgisch-Nederlands-Deense coproductie van regisseur Rebecca Daly. In de ‘Directors’ Week’-competitie tot slot kreeg het Franse “Sophia Antipolis” van Virgil Vernier de prijs van de jury, het Zweeds-Deense “Koko-di Koko da” van Johannes Nyholm de prijs van de jongerenjury en het Nederlandse “Light as Feathers” van Rosanne Pel de prijs van de jury.