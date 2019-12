Chef-kok restaurant Zebrano nodigt daklozen en vrijwilligers uit voor diner: “Vandaag kunnen we eindelijk een moment samen delen” SHVM

14u52 0 Sint-Jans-Molenbeek Restaurant Zebrano heeft zondag een etentje georganiseerd voor de vrijwilligers van ‘Hart Voor Elkaar’, een organisatie die zich inzet voor gezinnen en daklozen in Brussel. Die laatsten konden er ook genieten van een heerlijk driegangenmenu. “Ik moet elke dag overleven op restjes die winkels me geven”, vertelt een van hen.

Het restaurant, dat ook terug te vinden is in de Michelingids, wordt uitgebaat door Rafaello Fiorese. Rafaello nam het initiatief om de vrijwilligers van ‘Hart Voor Elkaar’ en de daklozen in Brussel uit te nodigen voor een driegangenmenu, dat bestaat uit soep, vis met aardappelpuree en chocomousse. “Ik wil de vrijwilligers op deze manier bedanken voor al het werk dat ze verrichten om de hulpbehoevenden uit de nood te helpen”, zegt hij. “Het is buitengewoon hoe ze hun eigen dagelijks leven kunnen combineren met het werk voor de daklozen en de gezinnen die het financieel moeilijk hebben. En dat raakt me.” Een menu kost voor het gewone cliënteel 25 euro, maar het restaurant heeft deze keer alles gratis gekregen van zijn leveranciers, want ook die vinden dat de daklozen en de vrijwilligers het verdienen om goed te dineren.

Na het diner kwam ook de Sint langs die pakjes uitdeelde aan de kinderen van de vrijwilligers en de gezinnen. Het speelgoed werd door verschillende speelgoedwinkels in de buurt gedoneerd aan de organisatie. Ook pastoor Dirk Vannetelbosch uit Jette kwam een kijkje nemen. Hij doneert ieder jaar zo’n 5.000 euro aan de organisatie. “Dat geld verkrijgen we via omhalingen tijdens bijvoorbeeld de kerstmis of de sinterklaasmis. En de kerk legt bij waar nodig.”

Iemand vertelde me daarnet: ‘Bedankt Olivier, het is al tien jaar geleden dat ik nog op restaurant ben geweest’ Olivier Vanden Avont

Vijf kinderen

Aanwezig was ook Olivier Vanden Avont, voorzitter van ‘Hart voor elkaar’. “We zorgen zowel voor daklozen als voor gezinnen en alleenstaande ouders uit Jette, voor wie het iedere maand een zorg is om rond te komen”, licht Vanden Avont toe. “Onze vrijwilligers krijgen restjes, voeding die bijna over datum is, van de Delhaize-winkel. Ze bereiden vervolgens het eten en brengen het met een bestelwagen naar de families. Zo kunnen ze genieten van een lekker avondmaal. Ook de daklozen krijgen maaltijden van ons, maar ook kleding en slaapzakken.”

Olivier kent naar eigen zeggen heel wat gezinnen die het einde van de maand nauwelijks halen. “We zorgen onder andere voor een gezin met vijf kinderen. Het gezin woont in een klein appartementje met een slaapkamer, waar de kinderen allemaal samen slapen. De ouders slapen in een opklapbedje in de woonkamer. Dat is toch niet normaal? Deze mensen moeten geholpen worden en ik vind het een plicht om ook een steentje bij te dragen.”

Maximiliaanpark

“Vandaag kunnen we eindelijk een moment samen delen”, vertelt Olivier genietend. “Iemand vertelde me daarnet: ‘Bedankt Olivier, het is al tien jaar geleden dat ik nog op restaurant ben geweest.’ We zijn Rafaello dan ook zeer dankbaar dat hij dit evenement heeft georganiseerd, want dat geeft ook andere restaurants de motivatie om iets soortgelijks te ondernemen.”

Zelf kende Olivier ook moeilijke tijden. Maar zijn motivatie is van andere oorsprong. “Vijf jaar geleden was ik op vakantie met m’n gezin en nam ik de krant er even bij. Plots zag ik een artikel over een gezin met vijf kinderen dat in het Maximiliaanpark verbleef, in de gietende regen. Ik zei tegen mijn vrouw: ‘We moeten iets ondernemen. Ik wil deze mensen opvangen.’ Zo gezegd, zo gedaan. Uiteindelijk hebben we het gezin kunnen helpen, maar dat was niet genoeg voor mij. Ik wilde ook andere mensen helpen. En daarom besliste ik om ‘Hart Voor Elkaar’ op te richten.

Elke dag word ik geconfronteerd met geweld of diefstallen. Onlangs werd ik in elkaar geslagen voor mijn rugzak en moest ik gehecht worden aan mijn oogleden. Het is een regelrechte nachtmerrie Dominique

Robin Hood

Pascaline, mede-organisatrice van Hart Voor Elkaar, was ook van de partij. Zij is in het dagelijks leven home-organizer. “Ik merkte dat veel mensen een overvloed aan spullen hadden in hun woning. Toen dacht ik: ‘Kan ik hier anderen niet mee helpen?’ Wat deze mensen niet meer gebruiken, neem ik dan mee voor de associatie. Ik voel me soms een beetje Robin Hood.”

Gevaarlijk

Ook Dominique (60) kwam genieten van het diner. Dominique slaapt sinds acht maanden in het Centraal station van Brussel. “Elke dakloze heeft zijn geschiedenis. Ik ben zeventien jaar lang politieagent geweest in Sint-Lambrechts-Woluwe. Daarna startte ik een job in de transportsector. Maar het ging bergaf. Ik kreeg gezondheidsproblemen en verloor mijn 33-jarige dochter aan een slepende ziekte. Door al deze en andere factoren kon ik mijn job niet meer aan.”

“Ik overleef elke dag van de restjes die de winkels van het centraal station me geven. Maar ik heb niet de middelen om me elke dag te wassen of me te verfrissen. Ik voel me bovendien heel onveilig op de straat. ‘s Avonds zijn er geen agenten meer aanwezig in het gebouw en is er geen elektriciteit meer, waardoor ik geen hulpdiensten kan bellen in geval van nood. Heel gevaarlijk. Elke dag word ik geconfronteerd met geweld of diefstallen. Onlangs werd ik in elkaar geslagen voor mijn rugzak en moest ik gehecht worden aan mijn oogleden. Het is een regelrechte nachtmerrie. Dit jaar ben ik al zo’n zeven keer overvallen. Daarom ben ik verheugd dat er toch nog mensen zijn die zich inzetten voor ons.”