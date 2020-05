Chauffeurs blazen voorakkoord bij MIVB alweer op JCV

19u50 0 Brussel De directie en vakbonden van de MIVB zijn het eens geworden over een reeks maatregelen ten voordele van het personeel en de reizigers. Dat moet een einde maken aan de acties die vooral de buschauffeurs sinds maandag voeren. Maar de chauffeurs zijn niet akkoord en willen hun acties verder zetten.

De MIVB is sinds maandag bezig met de heropstart van haar net. Dat wordt bemoeilijkt door acties van vooral de buschauffeurs. Een groot deel van de bussen en ook enkele trams bleven de laatste dagen in het depot omdat de chauffeurs meer veiligheidsmaatregelen eisten.

De MIVB neemt nu een reeks maatregelen om daaraan tegemoet te komen. Zo krijgen chauffeurs meer tijd om hun stuurpost te ontsmetten. Het aantal onderbroken diensten, een ander groot struikelblok, wordt beperkt tot een om de twee weken. Chauffeurs mogen hun dienst nu ook beginnen zonder langs de stelplaats te gaan zodat ze zelf minder het net moeten nemen. Door andere aanpassingen kan het personeel extra vakantiedagen opnemen.

De maatregelen gelden wel op voorwaarde dat vrijdag het werk wordt hervat. De kans dat dat gebeurt is echter klein. “Het akkoord is verworpen in alle depots en de acties gaan voort”, klinkt het bij de chauffeurs. “Dit zijn grotendeels maatregelen die al bestonden. Van onze belangrijkste eis: geen vervangingen meer op de lijnen, is geen sprake. Wij willen niet het slachtoffer worden als er een tweede golf aankomt.”