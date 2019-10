Chauffeur vlucht weg van politiecontrole en knalt tegen zwangere bestuurster SHVM

19u40 2 Anderlecht Een bestuurder is donderdagmiddag omstreeks 15 uur weggevlucht van een politiecontrole in Anderlecht. Enkele seconden later botste hij tegen twee wagens, waaronder die van een zwangere bestuurster. Vrouw en kind verkeren in goede gezondheid.

De politie hield donderdagmiddag een automobilist in een Golf GTI tegen voor een routinecontrole op de Bergensesteenweg in Anderlecht. De man nam meteen de vlucht, maar knalde niet veel later tegen twee voertuigen. Een zwangere bestuurster raakte lichtgewond. De vrouw werd volgens de woordvoerster van de politiezone Brussel-Zuid meteen naar het ziekenhuis gevoerd voor een medische controle en een echografie. Daaruit bleek dat de vrouw en het kindje ongedeerd zijn.

De andere bestuurster was er erger aan toe. Zij werd voor acht dagen werkonbekwaam verklaard.

Later bleek dat de man vluchtte omdat hij geen geldige boorddocumenten kon voorleggen en omdat zijn wagen niet in orde was. De man probeerde later zijn route nog voort te zetten, maar dat was buiten de politie gerekend.