Champignons kweken met ‘Telen in de Stad’ SZM

22 juli 2019

12u22 0 Brussel Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest organiseert samen met Leefmilieu Brussel en de OCMW’s gratis workshops ‘Telen in de Stad’. Dit gebeurt onder de gezamenlijke strategie Good Food om te streven naar een duurzaam voedingssysteem. Zo kan je in september in 17 gemeenten champignons leren kweken.

De workshops zijn een initiatie van 1, 2 of 3 lessen moestuinieren zonder pesticiden in de stad. In enkele uren leer je met het juiste gereedschap en op alle soorten oppervlakten hoe je bomen of fruitbomen kan planten, voor uw eigen zaailingen kan zorgen, permacultuurtechnieken kan gebruiken of een moestuin kan aanleggen op één vierkante meter. Tijdens sommige thematische modules kan je ook kennismaken met het kweken van champignons of het kweken van kippen en de voorwaarden voor een duurzame uitvoering.

In september kan je een cursus champignons kweken volgen. Die lessen worden gegeven door vzw Apis Bruoc Selle, vzw Zonnebloem en Le Champignon de Bruxelles in 17 gemeenten. Alle workshops van Good Food zijn gratis, maar je moet je wel op voorhand inschrijven. Je hebt er ook geen enkele voorkennis voor nodig.

Op de website goodfood.brussels vind je het volledige programma terug.