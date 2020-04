CEO UZ Brussel: “Kleine groep bedrijven probeert munt te slaan uit crisis” JCV

01 april 2020

19u09

Bron: Belga 0 Brussel Ziekenhuizen moeten opletten voor bedrijven en malafide praktijken die voordeel proberen te halen uit de coronacrisis. Dat zegt Marc Noppen, CEO van het Universitair Ziekenhuis Brussel. Zo kreeg het ziekenhuis te maken met leveranciers die op het laatste moment nog de prijs van bijvoorbeeld beschermend materiaal voor het personeel opdreven. Hij roept op tot waakzaamheid.

Noppen waarschuwt voor mensen en bedrijven die proberen te profiteren van de coronacrisis. “Er is een schril contrast tussen de grote meerderheid van particulieren en bedrijven die allerlei schenkingen doen en mensen een hart onder de riem steken en de, gelukkig kleinere, groep van bedrijven die munt willen slaan uit deze crisisperiode. Dat geeft heel wat gemengde gevoelens”, legt Noppen uit.

In de afgelopen dagen werden al verschillende voorbeelden aangehaald van leveranciers van beschermingsmateriaal zoals mondmaskers, brillen of schorten waarvan de prijs plots vertienvoudigt. De zorginstellingen worden in deze crisis gecontacteerd door invoerders, contacten en tussenpersonen die hen banden willen aansmeren met onbekende bedrijven in het buitenland, vaak China of India.

“We hebben het zelf meegemaakt dat op het moment van de bestelling en de betaling van het voorschot de prijs plots verhoogd was”, zegt Noppen. “Toen hebben we uiteraard de zaak stopgezet. We hebben bedenkingen bij de maffiapraktijken waar we onze zorgsector en zelfs de overheid me geconfronteerd wordt.”

Zekere giften

In de golf van solidariteit ontstaan ook verschillende fondsenwervingen om deze crisisperiode te bekostigen. Hier benadrukt de CEO van UZ Brussel dat elk zijn eigen ‘foundation’ heeft waarbij de gever 100 procent zeker is dat zijn of haar gift rechtstreeks naar het ziekenhuis gaat.

De universitaire ziekenhuizen verzamelden zich zelfs onder de actie ‘ClapAndAct’. “Na elke crisis ontstaan acties, vaak goedbedoeld en spontaan, maar we zien ook dat er nu commerciële bureaus acties in de kar slaan om giften te krijgen van goedbedoelde mensen. Het is hen natuurlijk te doen om aan de gegevens van de mensen te raken”, stelt Noppen.

Ten slotte merkt het UZ Brussel op dat er een verhoogde hack-activiteit plaatsvindt. Binnen het ziekenhuis herhalen ze de oproep dat medewerkers niet op links mogen drukken van onbekende afzenders en deze berichten meteen moeten verwijderen.