Centrumgalerij kampt met overlast door nagelstudio’s JCV

09 januari 2020

13u51 0 Brussel De meer dan 20 nagelstudio’s in de centrumgalerij, tussen de Greepstraat en de Kleerkopersstraat, zorgen voor geuroverlast in de galerij. De verschillende producten die in de studio’s worden gebruikt, zouden de geur er niet te harden hebben gemaakt.

In 2015 installeerden vijf nagelstudio’s zich in de galerij, waar ook de Cinéma Aventure thuis is. Vandaag is hun aantal gestegen tot 24. En dat zorgt voor overlast, aldus Brussels parlementslid Viviane Teitelbaum (MR). “Het aantal van deze winkel heeft ervoor gezorgd dat de lucht in de galerij niet in te ademen is”, zegt ze. “Dat komt door de oplosmiddelen die er gebruikt worden. De geur is er niet te harden, ik werd er zelf onpasselijk van. Wat met het personeel dat in de studio’s werkt en deze dampen dagelijks moet inademen?”

De nagelstudio’s kregen ondertussen al bezoek van de inspectiediensten van Leefmilieu Brussel. Verschillende zaken kregen in april van vorig jaar een milieuvergunning, weliswaar onder strenge voorwaarde. Bij een controle in oktober werden echter al verschillende inbreuken vastgesteld. Die moeten nu rechtgezet worden.

Als het over de luchtkwaliteit in gebouwen gaat, heeft Brussel op dit moment geen normen. “Leefmilieu Brussel heeft wel een aantal aanbevelingen opgesteld”, zegt milieuminister Alain Maron (Ecolo). “Bovendien wordt dit onderwerp momenteel verder bestudeerd.”

De nagelstudio’s in de galerij zijn niet onbesproken. In oktober voerde de politie al een controle uit bij 21 nagelshops in de galerij. Daarbij werden vijf shops gesloten omdat ze illegalen en minderjarigen aan het werk zetten. Daarnaast werden bijna 3.000 potjes nagellak in beslag genomen die niet aan de Europese normen voldeden en te veel oplosmiddel bevatten.