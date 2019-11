Centrum krijgt nieuwe sporthal aan Nieuwland JCV

06 november 2019

16u15 0 Brussel Op het kruispunt van Nieuwland en de Rogier van der Weydenstraat is woensdag de eerste steen gelegd van het nieuwe sportcentrum Nieuwland. Tegen de lente van 2021 moet daar een complex met een grote omnisportzaal en twee zalen voor gevechtssporten de deuren openen.

De nieuwe sportzalen van Nieuwland komen op een nu nog braak liggend terrein. Het nieuwe sportcentrum maakt deel uit van het duurzaam wijkcontract Jonction. Dit actieplan werd opgezet in 2015 en heeft als doel de wijk een stimulans te geven om ze duurzamer en aantrekkelijker te maken voor haar bewoners. In totaal investeren de Stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijna 22 miljoen euro in het project.

De oude braakterreinen maken plaats voor verschillende leef- en ontmoetingsplekken in de wijk. Naast het sportcentrum voorziet het wijkcontract ook de bouw van 5 solidaire woningen en een kinderdagverblijf in de Ons-Heerstraat. Het stadspark aan de Brigitinnestraat wordt heringericht en opengesteld voor de wijk.