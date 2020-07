Celstraffen met uitstel voor drietal dat minderjarige ‘als straf’ dwong zich te prostitueren Wouter Hertogs

07 juli 2020

16u29 0 Brussel Twee mannen en een vrouw zijn veroordeeld tot celstraffen met uitstel voor het prostitueren van een 17-jarig meisje. Het slachtoffer had schulden bij hen en op deze manier moest ze deze inlossen. Ook de klant kreeg een celstraf met uitstel.

Op 7 mei 2018 speelden de feiten zich af in een appartement te Jette; L., een 29-jarige prostituée had nog enkele honderden euro’s tegoed van een 17-jarige vriendin van haar. Het meisje kon dit niet betalen en daarom sprak de prostituée haar halfbroer E. aan. Ze smeedden een plannetje en lokten het meisje naar hun appartement. De halfbroer greep samen met een opgetrommelde vriend het meisje vast en bond haar vast op een stoel. L. belde een klant van haar en stelde hem voor om tegen betaling seks te hebben met het meisje. De man ging hier op in.

De familie van het slachtoffer werd opgebeld. Indien ze het geld betaalden zouden ze haar vrijlaten. Uiteindelijk kwamen de vier nog goed weg. In eerste aanleg kreeg L. 5 jaar cel met uitstel. E. kreeg 5 jaar cel, waarvan 3 met uitstel. De klant kreeg 37 maanden cel met uitstel. De vriend van E. had 4 jaar cel gekregen omdat hij al een gevuld strafregister had. Hij ging in beroep en kreeg uiteindelijk 5 jaar met uitstel. Geen van de vier zal dus (lang) naar de cel moeten.