Celstraf met uitstel voor twee messteken in de buik Wouter Hertogs

27 augustus 2020

16u02 0 Brussel Een man is veroordeeld tot 3 jaar cel met uitstel voor poging doodslag op zijn stiefvader. De man gaf twee messteken in de buik van de vriend van zijn moeder.

Op 19 april kreeg de politie een telefoontje van het slachtoffer. “Ik ben neergestoken, help me”, klonk het. De man had al lange tijd een slechte band met de zoon van zijn vrouw. Zo verborg hij zich telkens als de jongeman op bezoek kwam.

Op 19 april kruisten ze elkaar dan toch nog eens in de woning van zijn moeder. “Hij heeft meteen twee messteken uitgedeeld in de buik van mijn vriend”, getuigde de moeder van de beklaagde tegen de politie. Ook het slachtoffer verklaarde dit. Hij was na twee steken gestopt omdat zijn moeder tussenkwam. Zelf stelde hij dat het slachtoffer hem had aangevallen en hij zich enkel had verdedigd. De rechter geloofde geen snars van zijn verhaaltje en gaf hem een celstraf met uitstel.