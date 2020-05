Celstraf met uitstel voor man die opriep ‘de jacht te openen’ op Michel Lelièvre Wouter Hertogs

08 mei 2020

14u38 0 Brussel De man die via sociale netwerken om Michel Lelièvre aan te vallen, werd vrijdag voor de Brusselse strafrechtbank veroordeeld tot gevangenisstraf van een jaar met uitstel. Ook kreeg hij een boete van 16.000 euro, waarvan een deel met uitstel.

De Facebookgroep die Silvio V. uit Waterloo aanmaakte om Dutroux-handlanger Lelièvre op te jagen had in een mum van tijd meer dan honderd leden. Het doel: de woonplaats van Lelièvre achterhalen, bekendmaken en hem verjagen. “Ik roep niet op tot geweld, maar ik keur het zeker niet af”, zei de Waals-Brabantse ex-militair in deze krant. Op Facebook ’noemde hij zichzelf ‘Jo Ker’ , naar de schurk uit de nieuwste Batman-film. De Facebookgroep van Silvio V. verdween in het kerstweekend, maar toen had het parket al een onderzoek geopend.

Op 24 februari werd hij gearresteerd in het kader van een gerechtelijk onderzoek dat op 26 december was ingesteld naar de oproepen via sociale netwerken. De voormalige soldaat die verwarmingsmonteur werd, zei dat hij een mengeling van woede, woede en frustratie voelde toen Dutroux’s voormalige medeplichtige werd vrijgelaten. Hij zei dat hij deze groep had opgericht om “Michel Lelièvre niet gerust te laten”. De rechter vond dat dit niet door de beugel kon en veroordeelde hem voor het aanzetten tot het plegen van misdaden, schriftelijke bedreigingen, belaging en belaging door middel van elektronische communicatie.

Michel Lelièvre werd op het proces-Dutroux veroordeeld tot 25 jaar cel wegens zijn hulp bij de ontvoeringen van An Marchal (18), Eefje Lambrecks (19), Sabine Dardenne (12) en Laetitia Delhez (14). Hij zat 23 jaar uit en is nu vrij onder voorwaarden. Hij verbleef korte tijd in een opvanghuis voor dakloze mannen in Anderlecht. Toen die woonplaats uitlekte, haalden jongeren zijn kamer overhoop en sloegen ze Lelièvre in elkaar.