Célie (28) komt na tocht van 600 kilometer met geladen ‘wensenkruiwagen’ aan op de Grote Markt in Brussel: “Zwaar, maar de moeite waard” JMBB

30 augustus 2020

17u59 4 Brussel Na een tocht van meer dan zeshonderd (!) kilometer kwam Célie Desmeth zondagmiddag rond kwart voor één aan op de Brusselse Grote Markt met een zwaar geladen kruiwagen. Met haar tocht zamelde ze geld in om wensen te vervullen van kinderen met chronische ziektes. “Ik ga heel wat tijd nodig hebben om te recupereren, maar het was het waard”, lacht ze.

Verre buitenlandse reizen zaten er deze zomer niet in, en dus besliste beroepsmilitair Célie Desmeth (28) dan maar om het over een andere boeg te gooien: de Brusselse doorkruiste het hele land met een kruiwagen. Op 1 augustus begon Célie eraan in Aarlen en zondag kwam ze, volledig volgens planning, aan op de Grote Markt in de hoofdstad. Célie wist het huzarenstukje tot een goed einde te brengen na een maandenlange ‘kruiwagentraining’. Ze stapte elke dag zo'n twintig kilometer en passeerde onder andere langs Luik, Namen, Bergen, Oostende, Brugge, Gent, en Antwerpen. “Twintig kilometer per dag is goed voor de benen, maar voor de armen is het een ander verhaal”, vertelt Célie na afloop. De kruiwagen, die de naam ‘Jiminy’ meekreeg, was dan ook gevuld met zo’n zestig kilo aan uitrusting en materiaal.

(Lees verder onder de foto)

Spontaniteit

“Ik heb dit gedaan zodat kinderen met zware ziekten hun wens kunnen realiseren”, vertelt Célie. “De kruiwagen was een symbool voor het gewicht dat zieke kinderen dag in dag uit met zich moeten meedragen. Kinderen liggen me nauw aan het hart. Ik hou van de manier waarop ze doen en zeggen wat ze willen. Ze zijn veel spontaner dan volwassenen.” Bij aankomst op de Grote Markt kon de entourage van Célie een cheque van bijna 15.000 euro overhandigen aan Mistral Gagnant, een vzw die zich inzet om wensen van zieke kinderen te vervullen. Er wachtten haar een kleine honderd mensen op. Verschillende familieleden namen het woord en ook Brussels schepen Fabian Maingain (Défi) deelde zijn bewondering voor de prestatie van Célie.

Vriendschap

Special guest tijdens de ceremonie op de Grote Markt was Eléonore, een jong meisje dat zelf zwaar ziek is en die Célie toevallig heeft leren kennen tijdens haar tocht. Dankzij Célie zal haar wens nu werkelijkheid worden: een live-uitzending van een televieshow in Frankrijk meemaken. “Er is een vriendschap ontstaan tussen ons en we gaan contact houden”, zegt de Brusselse. Nu wacht de militair een paar weken verdiende rust. “Ik ga heel wat tijd nodig hebben om te recupereren, maar het was het waard”, sluit ze af.