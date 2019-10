Cecile blaast 100 kaarsjes uit in Laken JCV

Laken is een eeuweling rijker. In Woon zorgcentrum De Wand mocht Cecile Peeters woensdag 100 kaarsjes uitblazen.

Cecile werd geboren op 30 oktroberr 1919 in Strombeek-Bever. Ze zal haar heel leven in de familiewinkel in Grimbergen werken. Na haar pensioen zet ze zich nog volop in. Tot haar 90ste verjaardag blijft ze lid van de lokale afdeling van Ziekenzorg.