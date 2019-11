CD&V en N-VA willen geen legale wietwinkels in buurt van scholen JCV

25 november 2019

14u37 0 Brussel De Brusselse gemeenteraadsleden Bianca Debaets (CD&V) en Mathias Vanden Borre (N-VA) werken samen aan een motie die de oprichting en uitbating van CBD-winkels in de buurt van scholen moet verbieden. Nu zijn er al vijf die in de buurt van een school liggen.

De oppositieleden willen dat de legale wietwinkels zich op het grondgebied van de stad Brussel niet binnen een straal van 500 meter rond scholen of jeugdhuizen kunnen vestigen. Dit soort winkels deed al een tijdje geleden zijn intreden in de stad. Ze verkopen legale wiet waarbij THC, het bestandsdeel dat voor de roes zorgt, slechts minimaal aanwezig is.

De opmars van die winkels verontrust de gemeenteraadsleden. “In Leuven en Gent werkt men ook al aan een verbod voor dergelijke wietwinkels in een straal van 1 kilometer rond scholen”, zegt Debaets. “Uit controles bleek bijvoorbeeld immers dat één op de vijf in beslag genomen producten in Leuvense CBD-shops een te hoog THC-gehalte bevat. De precieze samenstelling van de producten blijft ook nog al te vaak onduidelijk.”

Vandenborre vindt dat Brussel het goede voorbeeld moet geven. “Daarom willen we met deze motie bekomen dat die shops zich op minstens 500 meter van de dichtstbijzijnde school mogen vestigen”, zegt hij. “Nadien zullen we bekijken of we die maatregelen ook in een gewestelijk kader kunnen onderbrengen, zodat de 19 gemeenten op dezelfde lijn zitten.”