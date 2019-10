Catalanen trekken met ‘Vrijheidsmars’ naar Brussel JCV

20 oktober 2019

14u35 0 Brussel Een tweehonderdtal betogers heeft zondag verzameld op het Albertinaplein om de Catalaanse zaak te ondersteunen. Net als in Barcelona protesteerden zij tegen de gevangenisstraffen die het Spaanse hooggerechtshof oplegde aan enkele separatistische politici.

De optocht vertrok zondag om 9 uur aan de ‘Casa de la República’ in Waterloo. Ongeveer 200 mensen namen deel aan de stoet. Onder hen Carles Puigdemont, de voormalige minister-president van Catalonië. Die is vrij onder voorwaarden nadat het Spaanse hooggerechtshof begin deze week een nieuw Europees aanhoudingsbevel uitvaardigde tegen hem. Spanje wil Puigdemont vervolgen omdat hij in 2017 een referendum hield over de Catalaanse onafhankelijkheid.

De optocht was een initiatief van de Assemblea Nacional Catalana (ANC) in Brussel. Die had opgeroepen om deel te nemen onder de slogan “Verdedig uw rechten, verdedig Catalonië”. De afgelopen week waren er ook in Barcelona al massale protesten tegen de beslissing van het Spaanse hooggerechtshof om enkele separatistische leiders te veroordelen tot celstraffen tussen 9 en 13 jaar.

De optocht eindigde aan het Albertinaplein in Brussel. Daar scandeerden de betogers slogans en zongen ze liederen. “Wij zijn verbijsterd door de beslissing van het Spaanse Gerechtshof”, zei Pere Jordi Junqué de Fortuny van het ANC daar. “80 procent van de Catalaanse bevolking wil een vreedzame en democratische oplossing voor dit probleem, maar daar is Spanje niet in geïnteresseerd. We zullen daarom actie blijven voeren zolang het nodig is.”