Catalaanse politicus kan niet worden overgeleverd aan Spanje Wouter Hertogs

07 augustus 2020

12u22 0 Brussel De Brusselse raadkamer heeft geoordeeld dat de Catalaanse politicus Lluis Puig niet kan overgeleverd worden aan Spanje. Het Spaanse gerecht had een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen de man maar volgens de raadkamer was de gerechtelijke autoriteit die dat gedaan had, het Spaanse Tribunal Supremo, niet bevoegd. Het Brusselse parket onderzoekt of het in beroep gaat tegen de beslissing van de raadkamer.

Eerder had het Spaanse gerecht ook al twee Europese aanhoudingsbevelen uitgevaardigd tegen de voormalige minister-president Carles Puigdemont en de Catalaanse ex-minister Toni Comin. Die procedure werd opgeschort omdat de twee politici hun zetel hebben kunnen opnemen in het Europees Parlement. Spanje wil de Catalanen vervolgen omdat ze betrokken waren bij het verboden Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum in oktober 2017. Het trio wordt verdacht van het misbruik van overheidsgeld, opruiing en ongehoorzaamheid. Zowel Puigdemont, Comin en Puig verblijven al drie jaar in ons land.

Het Brusselse parket gaat mogelijk in beroep tegen de beslissing van de raadkamer. “Het parket van Brussel kan bevestigen dat de raadkamer de uitvoering van het Europees aanhoudingsmandaat heeft geweigerd omdat de Spaanse overheid die het Europees aanhoudingsmandaat heeft uitgevaardigd, niet bevoegd is in deze zaak”, zegt de woordvoerder. “Het parket van BrusseI onderzoekt de opportuniteit om beroep aan te tekenen. In dit stadium zullen wij geen verdere commentaar geven.”