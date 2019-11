Carrosseriebedrijf in Ukkel zwaar beschadigd na brand SHVM

15 november 2019

16u01 0 Ukkel In een carrosseriebedrijf in de Vanderkinderestraat heeft deze namiddag rond 13.40 uur een brand gewoed. Er vielen geen gewonden.

De brand ging gepaard met een hevige rookontwikkeling. “De brand was relatief snel onder controle”, zegt Walter Derieuw van de brandweer. De oorspong van de brand is momenteel nog onbekend. Wel is het geweten dat de brand in de verfcabine van het bedrijf ontstond.

De brand zorgde voor grote schade aan het dak, bestaande uit golfplaten. De brandweer controleerde het bedrijf nog op vrijgekomen asbest, maar die werd niet gevonden.