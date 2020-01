Carrefour doet nieuwe stadswinkel uit de doeken op Anspachlaan JCV

14 januari 2020

14u09

Bron: Belga 0 Brussel De Anspachlaan was dinsdag het toneel van de voorstelling van de nieuwe Carrefour City. Een nieuw soort winkel waarmee de supermarktketen vooral wil mikken op de stedelijke klant. De nadruk ligt er sterk op bioproducten.

De nieuwe winkel ligt middenin de voetgangerszone en ging al open in december. De eerste resultaten zijn “erg positief”, zegt Geoffroy Gersdorff, secretaris-generaal van Carrefour België. “Ze beantwoorden aan onze ambities.”

Carrefour baat, net als de andere supermarktketens, al heel wat buurtwinkels uit in Brussel onder het merk Express. City moet echter een ander beestje worden. Zo bestaat het assortiment voor een vijfde uit bioproducten. Daarnaast zijn er ook veel lokale producten en krijgt het milieu veel aandacht. Plastic zakjes zijn er niet te vinden, veel producten worden in bulk aangeboden.

Het is de bedoeling City verder uit te rollen in België. Op hoeveel winkels Carrefour mikt, is niet duidelijk. “We willen met Carrefour in 2020 dertig nieuwe winkels openen. Per locatie zal worden beslist of het een Market, een Express of een City wordt”, aldus topman Gersdorff.