Caroline Pauwels stelt zich kandidaat voor tweede termijn als VUB-rector SHVM

06 januari 2020

12u16 0 Brussel Caroline Pauwels heeft vandaag tijdens de nieuwjaarszitting van de VUB meegedeeld dat ze zichzelf opnieuw kandidaat stelt als rector van de universiteit. Dat laat de VUB weten via haar Twitter.

Caroline Pauwels (55) werd in 2016 verkozen als rector van de Vrije Universiteit Brussel. Pauwels is de tweede vrouwelijke rector van de universiteit na historica Els De Witte tussen 1994 en 2000. Van 2000 tot 2016 was ze directeur van het onderzoekscentrum SMIT, een centrum dat zich specialiseert in de studie van informatie- en communicatietechnologieën. Ze functioneerde tot voor kort ook als regeringscommissaris bij de VRT en ze is lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.

“We moeten ons bezinnen over welke onderzoeksuniversiteit we willen zijn, welke rol de Suistainable Development Goals hierin moeten spelen en welke impact dit zal hebben op ons onderwijs”, aldus Pauwels tijdens de nieuwjaarszitting.