Caroline Pauwels (55) met overweldigende meerderheid herkozen als VUB-rector HAA

05 mei 2020

12u12

Bron: Belga, VUB 4 Brussel Caroline Pauwels mag volgend academiejaar beginnen aan haar tweede en laatste termijn als rector van de VUB. Pauwels was de enige kandidaat voor de functie en kreeg 91 procent van de bijna 7.000 uitgebrachte stemmen. De resultaten van de rectorverkiezingen werden deze voormiddag bekendgemaakt.

De 55-jarige Pauwels mocht in een livestream meteen terug- en vooruitblikken op haar taak als rector. “Het was één grote rollercoaster”, zei ze. “In mijn ogen kan de VUB zich geen onverschilligheid of gelatenheid veroorloven en moeten we integendeel iedere dag het verschil kunnen maken. Dat is de les die ik heb geleerd over die eerste periode.”

Beleidsplan

De huidige rector zal in de komende vier jaar verder bouwen op koers van haar eerste beleidsplan van 2016 en het daarop gebaseerde Algemeen Strategisch Plan 2030. “Ik heb een beleidsplan geschreven en ik zal me eraan houden, maar ik denk ook dat de huidige situatie een aantal vragen opwerpt en we die ook op een bepaalde manier samen moeten kunnen beantwoorden”, aldus Pauwels.



In haar tweede termijn wil ze de universiteit blijven naar voren schuiven als radicaal humanistisch, radicaal duurzaam en radicaal digitaal. Ze zal daarbij inzetten op een vereenvoudigde administratie, good governance en verantwoordelijk en ondernemend leiderschap.

Met glans geslaagd

Pauwels - die vecht tegen kanker - was de enige die zich inschreef als kandidaat voor een nieuw mandaat van vier jaar. Om herverkozen te worden, moest de huidige rector de meerderheid van de stemmen krijgen op de beide VUB-campussen in Etterbeek en Jette. En daar slaagde ze met glans in.

“De huidige rector werd herverkozen met 6.258 gewogen ja-stemmen, tegen 591 gewogen nee-stemmen. Wat overeen stemt met een gewogen meerderheid van 91,36 procent van de geldig uitgebrachte stemmen”, maakte de voorzitter van de verkiezingscommissie Miguel De Jonckheere deze voormiddag bekend.

Door de coronacrisis verliep de stembusgang van 20 april tot 4 mei volledig digitaal.

Lees ook:

VUB-rector Caroline Pauwels: “Ik kreeg zoveel liefde. En ik moest er niet eens dood voor gaan” (+)