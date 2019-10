Carles Puigdemont vrijgelaten onder voorwaarden Stéphanie Romans in Barcelona HAA

18 oktober 2019

12u00 11 Brussel Carles Puigdemont heeft zich vanochtend aangeboden bij de Brusselse onderzoeksrechter. Die besliste om de voormalige minister-president van Catalonië vrij te laten onder voorwaarden.

Maandag liet het Spaanse hooggerechtshof een nieuw Europees aanhoudingsbevel uitvaardigen tegen de separatistische leider. Spanje wil Puigdemont vervolgen omdat hij in 2017 een referendum hield over de Catalaanse onafhankelijkheid. Puigdemonts partijgenoten die Spanje niet ontvluchtten, kregen begin deze week nog celstraffen van 9 tot 13 jaar.

De advocaat van Puigdemont, Paul Bekaert, bevestigt dat zijn cliënt zich vanochtend vrijwillig aangeboden heeft bij de Brusselse onderzoeksrechter. Die heeft hem na het verhoor vrijgelaten onder voorwaarden. Dat hebben Puigdemont en zijn advocaten zelf gemeld na afloop van het verhoor, aan het Portalis-gebouw in Brussel. De Catalaanse voorman moet beschikbaar blijven van het gerecht en hij mag ons land niet verlaten zonder toestemming.

Volgens meester Bekaert zal de onderzoeksrechter vandaag ook beslissen of het aanhoudingsbevel al dan niet doorgestuurd wordt naar de raadkamer, die moet zich dan moet buigen over de overlevering aan Spanje. De belangrijkste vraag die daarbij beantwoord moet worden, is of de feiten waarvoor Spanje de separatistische leider wil berechten, ook in ons land strafbaar zijn.

Het Brusselse parket communiceert deze namiddag over de zaak.

Het is al de derde keer dat Brussel een Europees aanhoudingsbevel uit Madrid ontvangt om Puigdemont snel over te leveren. De vorige twee keer, in 2017 en in 2018, strandden de verzoeken als gevolg van juridisch getouwtrek, onder meer over de voorwaarden van overlevering.

De zitting in Brussel vindt uitgerekend plaats op de dag van de nationale staking in Catalonië, waarop honderdduizenden Catalanen zullen protesteren in Barcelona.

Puigdemont was in 2017 een van de belangrijkste separatistische leiders die een illegaal referendum organiseerden, waarbij voornamelijk separatisten kwamen stemmen. Veertig procent van de Catalaanse stemgerechtigden bracht een stem uit, en Puigdemont riep enige tijd later de onafhankelijkheid uit. Dit bracht Madrid ertoe het bestuur in Catalonië een tijdlang over te nemen en om Puigdemont aan te houden. Puigdemont vluchtte echter naar België, waar hij zich vestigde in een villa in Waterloo.