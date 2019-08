Carjacker opgepakt voor dealen WHW

20 augustus 2019

11u34 0 Brussel Een 27-jarige Brusselaar is in Elsene opgepakt op verdenking van het dealen van drugs.. De man, die voorwaardelijk vrij was na een carjacking, had een kleine hoeveelheid drugs en een aanzienlijke hoeveelheid cash geld op zak.

Een patrouille merkte de twintiger vorige week dinsdag op in de Bouréstraat in Elsene. Hij dook weg toen hij de politie opmerkte. Hierop benaderden ze hem. Meteen zagen ze dat hij zich was aan het ontdoen van een joint. Bovendien had hij een kleine hoeveelheid cannabis en twee gsm’s op zak.

Toen de agenten vervolgens het pakje sigaretten van de man aan een nadere controle onderwierpen, en daarin 4 gram cocaïne vonden, probeerde de twintiger er vandoor te gaan. Hij werd echter tegengehouden en in zijn wagen troffen de agenten 1.280 euro cash geld aan. Allemaal aanwijzingen dat de man zich bezig hield met het verhandelen van de drugs.

De twintiger stond al gekend voor 24 feiten en was voorwaardelijk vrij na een veroordeling voor carjacking. Na verhoor werd hij voorlopig vrijgelaten.