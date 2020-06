Cannabisvondst vroegmarkt: 1 verdachte vrijgelaten Wouter Hertogs

09 juni 2020

14u49 0 Brussel Eén van de twee mannen die onder aanhoudingsbevel werden geplaatst na de vondst van 11 ton cannabis op de Brusselse Vroegmarkt, is door de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling vrijgelaten.

De drugs, die een geschatte straatwaarde van 114 miljoen euro zouden hebben, werden op maandag 17 mei aangetroffen in een vrachtwagen op de Brusselse Vroegmarkt. De speciale eenheden van de federale politie vielen toen op de Vroegmarkt binnen in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar drughandel. De drugs waren verstopt tussen aardappelen, aldus bronnen dicht bij het onderzoek.Zes verdachten, straattelers van groenten en fruit, werden bij die actie opgepakt. Zij werden ter beschikking gesteld van de onderzoeksrechter, die uiteindelijk twee van hen onder aanhoudingsbevel plaatste en in verdenking stelde voor invoer van verdovende middelen in het kader van een vereniging. Een tweede verdachte in het dossier was niet in beroep gegaan tegen de beslissing van de raadkamer om zijn voorlopige hechtenis te verlengen en zit dan ook nog steeds in de cel.