Cannabisvangst op Brusselse Vroegmarkt goed voor 114 miljoen euro SHVM

19 mei 2020

12u10 10 Brussel De verdachten die maandagochtend opgepakt zijn na de ontdekking van 11,5 ton cannabis op de Brusselse Vroegmarkt zijn geen handelaars. Dat zegt de directie van de Vroegmarkt. Volgens de directie zou het gaan om straatdealers die een gekoelde opslagruimte huren om de goederen op te slaan die bij de handelaars worden verkocht.

Op de Brusselse vroegmarkt zijn de speciale eenheden van de federale politie maandag vroeg in de ochtend binnengevallen. “Naar aanleiding van verschillende onderzoeksopdrachten die uitgevoerd werden door de Federale Gerechtelijk Politie (FGP) onder leiding van een onderzoeksrechter in een drugsdossier”, zegt Denis Goeman van het parket van Brussel. Een meer dan aanzienlijke hoeveelheid cannabis werd er aangetroffen, namelijk 11,5 ton om precies te zijn, met een straatwaarde van 114 miljoen euro.

Er moet op gewezen worden dat de verdachten geen handelaars zijn van de Vroegmarkt. Het zijn straatdealers die hier een gekoelde opslagruimte huurden Directie Vroegmarkt

“Zes verdachten zijn van hun vrijheid beroofd en zullen door de FGP ondervraagd worden”, aldus Goeman. De onderzoeksrechter beschikt over 48 uur om de verdachten te verhoren en hen eventueel onder aanhoudingsmandaat te plaatsten.

Geen handelaars

De directie van de Brusselse Vroegmarkt wenst nu duidelijkheid te scheppen over de politie-inval. “Het is waar dat de gerechtelijke autoriteiten mensen hebben aangehouden omdat ze verdacht worden van drugshandel, ook werd er tegelijkertijd een hoeveelheid drugs in beslag genomen. Maar er moet op gewezen worden dat de verdachten geen handelaren van de Vroegmarkt zijn”, klinkt het. “Het zijn straatdealers die hier een gekoelde opslagruimte huurden.”

“Bovendien moet er ook worden vermeld dat de in beslag genomen goederen zich in een vrachtwagen bevonden, niet op de markt. De directie van de Vroegmarkt wil erop wijzen dat alle handelaars hun beroep met eerlijkheid uitoefenen. Tijdens de gezondheidscrisis zijn de handelaars niet gestopt met de bevoorrading van de voedingswinkels.”

Reputatie

“Het is natuurlijk jammer dat de reputatie van de site wordt gekoppeld aan deze misdaad, die op geen enkele manier verband houdt met onze activiteit. De directie van de markt werkt ten behoeve van het onderzoek volledig samen met de gerechtelijke autoriteiten”, besluit de directie.