Cannabistelers blijven in cel WHW

17 december 2019

14u44 0 Brussel De raadkamer heeft de aanhouding bevestigd van vijf verdachten die door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel waren geplaatst voor drugshandel. Het kwintet werd vorige week opgepakt bij een grootschalige politieactie in verschillende gemeenten in en rond Brussel. Speurders ontdekten er toen zeven cannabisplantages en namen bijna 15 kilogram drugs in beslag.

Bijna 200 politiemensen voerden vorige week veertien simultane huiszoekingen uit in Oudergem, Vorst, Schaarbeek, Wezembeek-Oppem en Terhulpen. Daarbij werden zeven cannabisplantages ontdekt en 2.586 cannabisplanten in beslag genomen. De politie legde ook de hand op iets meer dan 14 kilogram verkoopklare cannabis, vier voertuigen en een grote som geld. De actie kaderde in een gerechtelijk onderzoek naar een criminele bende van Albanese origine. In totaal werden vijftien personen opgepakt. Vijf van hen werden door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst, een beslissing die gisteren door de raadkamer werd bevestigd.

Het vijftal blijft nog minstens een maand in de cel. Vijf andere werden in verdenking gesteld en nadien vrijgelaten. De overige vijf verdachten mochten na verhoor beschikken.